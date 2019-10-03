Тренер «Эспаньола» назвал очень значимой победу над ЦСКА в матче Лиге Европы

Главный тренер испанского «Эспаньола» Давид Гальего прокомментировал победу своих подопечных над российским ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Для нас эта победа очень значима. Мы играли с сильным соперником, который хорошо прессингует, и понимали, что позиционные атаки развивать будет сложно. Понимали, что пропускать нельзя. К счастью, всё сложилось так, как мы хотели», — заявил Гальего после матча.

Он отметил, что, учитывая ход первого тайма, он был бы доволен и ничейным исходом встречи.

«ЦСКА не выпускал нас со своей половины поля. Здорово, что по итогам первого тайма унесли ноги. Но после перерыва вышли выигрывать. Постарались забрать мяч под свой контроль, и что-то у нас получилось», — добавил специалист.

«Эспаньол» на выезде обыграл ЦСКА со счётом 2:0. В третьем туре испанский коллектив на выезде сыграет с болгарским «Лудогорцем», а ЦСКА на своём поле примет венгерский «Ференцварош».

Ранее сообщалось, что «Лудогорец» разгромил «Ференцварош» в матче ЛЕ.