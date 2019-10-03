«Ливерпуль» не будет исключён из Кубка английской лиги

Английская футбольная лига (EFL) приняла решение не исключать «Ливерпуль» из Кубка лиги по итогам инцидента в матче 1/16 финала «Милтон Кейнс Донс».

Как сообщает официальный сайт организации, красные должны будут заплатить штраф в размере £200 тыс. Тем не менее половина суммы наложена на клуб условно. Мерсисайдцы должны будут её выплатить в случае возникновения подобного инцидента в следующем сезоне.

Напомним, что «Ливерпуль» в матче с «Милтон Кейнс Донс» использовал игрока, который не имел права выходить на поле, — полузащитника Педро Чиривелью.

Игра завершилась со счётом 2:0.

Ранее дубль Мохаммеда Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Зальцбург» в матче ЛЧ.