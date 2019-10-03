Макгрегор сказал Порье, чтобы он посчитал его деньги

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье обменялись язвительными комментариями в соцсетях.

Когда состоится промежуточный титульный бой за пояс BMF (Самого круто парня планеты. — RT)?» — написал Макгрегор в своём Twitter.

На это отреагировал Порье: «Прошло три года и десять дней с твоей последней победы, посчитай, чемпион».

Макгрегор же ответил американцу, чтобы тот посчитал его деньги: «Великолепно, брат. Посчитай мои банковские цифры».

До этого Порье бросал вызов Макгрегору. Первый поединок между этими бойцами состоялся 27 сентября 2014 года. Макгрегор одержал победу техническим нокаутом за 1 минуту 46 секунд.

Ранее отец Нурмагомедова рассказал о желании сына сразиться с Макгрегором в Москве.