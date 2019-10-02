Стал известен характер травмы футболиста «Локомотива» Жемалетдинова

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Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Рифат Жемалетдинов прошёл медобследование в связи с травмой, полученной в матче Лиги чемпионов с испанским «Атлетико».
Стал известен характер травмы футболиста «Локомотива» Жемалетдинова
  • ©fclm.ru

Как сообщает пресс-служба клуба, 23-летний хавбек получил травму мышц задней поверхности бедра.

Отмечается, что ориентировочные сроки восстановления станут известны после прохождения МРТ.

Жемалетдинов получил повреждение в первом тайме матча с «Атлетико» и не смог продолжить встречу, которая завершилась поражением московской команды со счётом 0:2.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Локомотива» рассказал, когда вернётся в строй Антон Миранчук.

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