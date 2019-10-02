Гендиректор «Локомотива» рассказал, когда вернётся в строй Антон Миранчук

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Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что ждёт возвращения на поле хавбеков Алексея и Антона Миранчуков.
Гендиректор «Локомотива» рассказал, когда вернётся в строй Антон Миранчук
  • РИА Новости

«С нетерпением жду возвращения Миранчуков. Представляю, какую феерию можно сотворить, и меня просто раздирает от желания увидеть нынешнюю команду ещё и с братьями. Лёша мог сыграть уже с «Атлетико», но решили им не рисковать. Антон, думаю, к Новому году вернётся», — цитирует Кикнадзе «Чемпионат».

Алексей Миранчук получил травму голеностопа в матче с «Ростовом». Отмечается, что он уже начал тренироваться в общей группе игроков. У Антона Миранчука диагностирована травма стопы после игры с «Сочи».

Ранее экс-вратарь Руслан Нигматуллин заявил, что счёт матча «Локомотива» с «Атлетико» — по игре.

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