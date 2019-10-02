Нигматуллин: счёт матча «Локомотив» — «Атлетико» по игре

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал поражение команды от мадридского «Атлетико» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

«Счёт мачта с «Атлетико» — по игре, «Локомотив» мог даже больше пропустить. По большому счёту у них не было шансов. Был момент с сейвом Облака, но команду упрекнуть не в чем, «Атлетико» демонстрировал очень высокий уровень», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Он также считает, что не совсем корректно сравнивать сейв Облака с его сейвами, так как он, в отличие от словенца, никогда не гадал в подобной ситуации. Помимо этого, Нигматуллин подчеркнул, что железнодорожники сыграли по своим силам.

«Атлетико» тактически очень силён за счёт своего тренера, подбора игроков. Фактически можно сказать, что Симеоне переиграл Сёмина», — добавил Нигматуллин.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 0:2.

Ранее футболист «Локомотива» Брайан Идову заявил, что судья ошибся перед первым голом «Атлетико».