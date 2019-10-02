Футболист «Локомотива» Идову считает, что судья ошибся перед первым голом «Атлетико»

Защитник «Локомотива» Брайан Идову заявил, что арбитр матча второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» ошибся перед первым голом испанского коллектива.

«При первом голе произошла судейская ошибка. Там был наш аут, а мяч по ошибке отдали им. Именно с этого аута мы пропустили», — приводит слова Идову «Матч ТВ».

Тем не менее он подчеркнул, что игрокам «Локомотива» всё равно стоило быть внимательнее. По его мнению, быстрый гол во втором тайме испортил российской команде план и рисунок игры.

«Понимали, что на второй тайм «Атлетико» выйдет с более боевым настроем. Планировали стартовые минут десять взять игру под свой контроль, успокоить соперника», — заявил Идову.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 0:2.

Ранее футболист «Атлетико» Жоао Фелиш назвал сильные стороны «Локомотива».