Футболист «Локомотива» Идову считает, что судья ошибся перед первым голом «Атлетико»
- РИА Новости
«При первом голе произошла судейская ошибка. Там был наш аут, а мяч по ошибке отдали им. Именно с этого аута мы пропустили», — приводит слова Идову «Матч ТВ».
Тем не менее он подчеркнул, что игрокам «Локомотива» всё равно стоило быть внимательнее. По его мнению, быстрый гол во втором тайме испортил российской команде план и рисунок игры.
«Понимали, что на второй тайм «Атлетико» выйдет с более боевым настроем. Планировали стартовые минут десять взять игру под свой контроль, успокоить соперника», — заявил Идову.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 0:2.
Ранее футболист «Атлетико» Жоао Фелиш назвал сильные стороны «Локомотива».