Футболист «Локомотива»: не стоит винить Смолова в поражении от «Атлетико»

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Полузащитник московского «Локомотива» Александр Коломейцев прокомментировал поражение от мадридского «Атлетико» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Футболист «Локомотива»: не стоит винить Смолова в поражении от «Атлетико»
  • © РИА Новости

«Атлетико» играл агрессивнее «Байера». У них у защитников мяч не задерживается. Жоао Фелиш сыграл хорошо, но тяжело судить, космос ли он», — цитирует игрока РИА Новости.

Он отметил, что железнодорожникам удалось несколько раз выбегать в контратаки, но моменты не были реализованы.

«Не стоит валить вину на Смолова. Все старались, играли. Кто-то лучше, кто-то хуже», — сказал Коломейцев.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 0:2.

Ранее Гжегож Крыховяк заявил, что в «Локомотиве» довольны игрой с «Атлетико».

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