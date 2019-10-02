Крыховяк заявил, что в «Локомотиве» довольны игрой с «Атлетико»

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Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк заявил, что игроки команды удовлетворены своей игрой в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико», несмотря на поражение.
Крыховяк заявил, что в «Локомотиве» довольны игрой с «Атлетико»
  • © РИА Новости

«Мы должны быть удовлетворены игрой, несмотря на то что проиграли. Мы могли добывать ничью», — цитирует Крыховяка РИА Новости.

По его мнению, железнодоржники плохо начали второй тайм, когда «Атлетико» забил два мяча. Он также отметил, что голкипер гостей Ян Облак сделал фантастический сейв после его удара.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 0:2.

Ранее в «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с травмированными игроками команды.

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