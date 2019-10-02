В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с травмированными игроками команды

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Главный тренер российского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин рассказал о ситуации с травмированными игроками команды — в частности, братьями Антоном и Алексеем Миранчуками, а также Джефферсоном Фарфаном.
В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с травмированными игроками команды
  • © firo Sportphoto/Jürgen Fromme
  • globallookpress.com

«По братьям — Алексей вот-вот выйдет. Фарфан, наверное, выйдет после Нового года», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По словам Сёмина, травма, полученная полузащитником «Локомотива» Рифатом Жемалетдиновым в матче второго тура Лиги чемпионов с испанским «Атлетико», может оказаться довольно серьёзной.

«У нас очень часто идут матчи, наверное, такое количество травм — это закономерно, организм не выдерживает», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.

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