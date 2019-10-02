FA обвинила футболиста «Манчестер Сити» Силву в проявлении расизма

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения в расизме против полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

Об этом сообщает AFP.

Силва опубликовал в Twitter фото своего одноклубника Бенжамена Менди в детстве и снимок шоколадного человечка с подписью: «Угадайте кто?» Сам Менди прокомментировал шутку друга следующим образом: «1:0 в твою пользу».

После этого игрок отправил в FA письмо с извинениями, но организация всё равно отметила, что поведение Силвы было неприемлемым.

Ранее Kick It Out назвал публикацию Силвы по отношению к Менди расизмом.