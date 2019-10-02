FA обвинила футболиста «Манчестер Сити» Силву в проявлении расизма
- © Naoki Morita/AFLO
- globallookpress.com
Об этом сообщает AFP.
Силва опубликовал в Twitter фото своего одноклубника Бенжамена Менди в детстве и снимок шоколадного человечка с подписью: «Угадайте кто?» Сам Менди прокомментировал шутку друга следующим образом: «1:0 в твою пользу».
После этого игрок отправил в FA письмо с извинениями, но организация всё равно отметила, что поведение Силвы было неприемлемым.
Ранее Kick It Out назвал публикацию Силвы по отношению к Менди расизмом.