FA обвинила футболиста «Манчестер Сити» Силву в проявлении расизма

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Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения в расизме против полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.
FA обвинила футболиста «Манчестер Сити» Силву в проявлении расизма
  • © Naoki Morita/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом сообщает AFP.

Силва опубликовал в Twitter фото своего одноклубника Бенжамена Менди в детстве и снимок шоколадного человечка с подписью: «Угадайте кто?» Сам Менди прокомментировал шутку друга следующим образом: «1:0 в твою пользу».

После этого игрок отправил в FA письмо с извинениями, но организация всё равно отметила, что поведение Силвы было неприемлемым.

Ранее Kick It Out назвал публикацию Силвы по отношению к Менди расизмом.

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