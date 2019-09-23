Kick It Out считает публикацию Силвы по отношению к Менди расизмом

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Организация Kick It Out, которая занимается борьбой с дискриминацией, осудила публикацию полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, который выложил в социальных сетях мем про своего одноклубника Бенжамена Менди.
Kick It Out считает публикацию Силвы по отношению к Менди расизмом
  • © Ivan Del Val/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы крайне разочарованы публикацией Силвы. Расистские стереотипы нельзя использовать в качестве шутки, и мы потрясены тем, что человек, являющийся примером для миллионов, не увидел в этом посте дискриминационный подтекст», — приводит слова организации The Guardian

В организации выразили надежду, что Федерация футбола Англии (FA) примет меры в отношении Силвы.

Силва опубликовал в Twitter фото Менди в детстве и снимок шоколадного человечка с подписью: «Угадайте кто?» Сам Менди прокомментировал шутку друга следующим образом: «1:0 в твою пользу».

Ранее сообщалось, что FA начала проверку после мема футболиста «Манчестер Сити» про темнокожего одноклубника.

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