Kick It Out считает публикацию Силвы по отношению к Менди расизмом

Организация Kick It Out, которая занимается борьбой с дискриминацией, осудила публикацию полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, который выложил в социальных сетях мем про своего одноклубника Бенжамена Менди.

«Мы крайне разочарованы публикацией Силвы. Расистские стереотипы нельзя использовать в качестве шутки, и мы потрясены тем, что человек, являющийся примером для миллионов, не увидел в этом посте дискриминационный подтекст», — приводит слова организации The Guardian.

В организации выразили надежду, что Федерация футбола Англии (FA) примет меры в отношении Силвы.

Силва опубликовал в Twitter фото Менди в детстве и снимок шоколадного человечка с подписью: «Угадайте кто?» Сам Менди прокомментировал шутку друга следующим образом: «1:0 в твою пользу».

Ранее сообщалось, что FA начала проверку после мема футболиста «Манчестер Сити» про темнокожего одноклубника.