FA начала проверку после мема футболиста «Манчестер Сити» про темнокожего одноклубника
- © Naoki Morita/AFLO
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Как сообщает The Guardian, FA начала проверку после того, как Силва опубликовал в Twitter фото Менди в детстве и снимок шоколадного человечка с подписью: «Угадайте кто?»
Через какое-то время Силва удалил публикацию и написал: «В наши дни нельзя даже пошутить с другом…»
Отмечается, что сам Менди оценил шутку друга, прокомментировав следующим образом: «1:0 в твою пользу».
Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино высказался о проблеме расизма на итальянских стадионах.