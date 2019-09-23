FA начала проверку после мема футболиста «Манчестер Сити» про темнокожего одноклубника

Федерация футбола Англии (FA) начала проверку в отношении полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, после того как он опубликовал мем в социальных сетях про своего одноклубника Бенжамена Менди.

Как сообщает The Guardian, FA начала проверку после того, как Силва опубликовал в Twitter фото Менди в детстве и снимок шоколадного человечка с подписью: «Угадайте кто?»

Через какое-то время Силва удалил публикацию и написал: «В наши дни нельзя даже пошутить с другом…»

Отмечается, что сам Менди оценил шутку друга, прокомментировав следующим образом: «1:0 в твою пользу».

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино высказался о проблеме расизма на итальянских стадионах.