Инфантино высказался о проблеме расизма на итальянских стадионах

Президент Международной футбольной ассоциации (ФИФА) Джанни Инфантино призвал итальянские власти обратить внимание на проблему расизма на стадионах.

«С расизмом борются образованием, обсуждением и осуждением. Расизма не должно быть в обществе и в футболе. В Италии положение дел не улучшается, и это очень серьёзно. Надо выявлять виновных и выбрасывать их со стадионов. Вам нужна уверенность в наказании, вы не должны бояться осуждать расистов. Мы должны бороться с ними, пока они не остановятся», — цитирует Инфантино RAI.

В последнее время в чемпионате Италии сразу несколько игроков подвергались оскорблениям на расовой почве.

Ранее сообщалось, что матч итальянской Серии А был остановлен из-за расизма.