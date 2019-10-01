Американский боец изменил мнение о Нурмагомедове после его поединка с Порье

Американский боец смешанных единоборств Кевин Ли поменял свою точку зрения относительно возможностей российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова после его победы над Дастином Порье.

«Буду честным: если бы вы спросили меня перед поединком с Порье, то я был бы уверен в победе Фергюсона над Нурмагомедовым на 90%. Однако, увидев, что Хабиб сделал с Порье, я подумал, что Тони будет очень тяжело победить его. Я буду готовиться к любому сопернику. Нужно с уважением относиться к каждому, хотя я нацелен на встречу с Хабибом», — цитирует Ли MMA Junkie.

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Ранее олимпийский призёр по борьбе рассказал о своём спарринге с Нурмагомедовым.