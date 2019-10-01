Олимпийский призёр по борьбе рассказал о своём спарринге с Нурмагомедовым

Серебряный призёр Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе датчанин Марк Мадсен рассказал о своём спарринге с действующим чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Мой тренер дружит с менеджером Нурмагомедова Али Абдель-Азизом. Однажды Али прислал мне сообщение с предложением побороться с двумя бойцами. Их имён он не назвал. Я согласился. Когда зашёл в зал, то увидел Хабиба и Ислама Махачева. Я подумал: «Так, хорошо». Всё это происходило перед боем Нурмагомедова с Порье», — приводит слова Мадсена РИА Новости со ссылкой на MMA Junkie.

Он подчеркнул, что россиянин является лучшим борцом в своей весовой категории.

«Удивительно, но ему удалось адаптировать борьбу к ММА. У него потрясающие результаты. Он очень хороший человек и скромный парень», — добавил датчанин, не раскрыв имя победителя спарринга.

В ночь с 7 на 8 сентября Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Нурмагомедов заявил, что его следующий бой может пройти в России.