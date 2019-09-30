Мамаев рассказал, подвергался ли физическому насилию в колонии

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Футболист Павел Мамаев, вышедший 17 сентября из колонии №4 города Алексеевки по условно-досрочному освобождению, заявил, что к нему не применялось физическое насилие.
Мамаев рассказал, подвергался ли физическому насилию в колонии
  • РИА Новости

«Конечно, никто нас не бил. Били ли других — не знаю, лично я не видел. Рассказывают про разные колонии, разные СИЗО, но я лично своими глазами не видел, чтобы били кого-то», — сказал футболист в интервью супруге Алане.

Павел Мамаев был осуждён за участие в серии потасовок, которые произошли в центре Москвы в октябре 2018 года. 17 сентября футболист покинул ИК №4 Белгородской области по условно-досрочному освобождению.

Ранее Мамаев рассказал, в каких условиях находился в тюрьме.

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