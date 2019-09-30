Мамаев рассказал, в каких условиях находился в тюрьме

Футболист Павел Мамаев, вышедший 17 сентября из колонии по условно-досрочному освобождению, рассказал об условиях содержания под стражей.

«Мы спали на железных спальных местах, на которые кладётся матрас. В простонародье называются шконки. Питались всегда по-разному: и баланду пробовали, и сами понемножку готовили. Вкусная ли баланда? Да нормально, кстати. Но мы её ели нечасто. Конечно, мы и готовили — там всё свежее. На отряде есть чайхана, скажем так, но готовить там негде», — сказал футболист в интервью своей супруге Алане

Павел Мамаев был осуждён на один год и пять месяцев колонии общего режима за серию потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. Футболист вышел на свободу 17 сентября по условно-досрочному освобождению.

Ранее жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход её мужа в команду.