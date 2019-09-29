Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход её мужа

Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, выложила видео с реакцией болельщиков «Ростова» на переход её мужа в футбольный клуб из Ростова-на-Дону.

Видео опубликовано в Instagram супруги футболиста.

Соглашение Мамаева с «Ростовом» рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом.

Ранее СМИ рассказали об обстоятельствах перехода Мамаева в «Ростов».