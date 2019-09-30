Футболист ЦСКА Кучаев: не сказал бы, что нам легко далась победа над «Уралом»

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Думаю, «Урал» играл очень неплохо, и не сказал бы, что победа далась нам легко. Однако мы очень хотели выиграть, и нам это удалось», — цитирует игрока РИА Новости.

По его мнению, команда победила за счёт большой самоотдачи. Также он не стал высказываться по поводу лидерства ЦСКА в чемпионате России. Как отметил хавбек, команда вообще не смотрит в турнирную таблицу.

«Просто двигаемся от игры к игре, от одного соперника к следующему. Вот и всё», — сказал Кучаев.

ЦСКА на выезде разгромил «Урал» со счётом 3:0 и, набрав 25 очков, возглавил турнирную таблицу РПЛ. В 12-м туре ЦСКА на своём поле примет «Ростов».

Ранее наставник армейцев Виктор Гончаренко заявил, что матч с «Уралом» не был простым для ЦСКА, несмотря на итоговый счёт.