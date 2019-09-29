Гончаренко заявил, что матч с «Уралом» не был простым для ЦСКА, несмотря на итоговый счёт

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы контролировали игру и в первом, и во втором таймах. В первом было многовато брака в простых передачах, могли острее играть у ворот «Урала». Помог стандарт. Во втором лучше доводили атаки до завершения», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.

Он отметил, что концовка матча получилась очень интересной, когда команды играли, отвечая атакой на атаку.

«Если по счёту кажется, что это было достаточно просто, то на самом деле — сложно. У «Урала» четыре человека могут убежать в быструю атаку, они играли дома. Надо было аккуратно действовать защите, что удалось», — добавил специалист.

ЦСКА на выезде разгромил «Урал» со счётом 3:0 и, набрав 25 очков, возглавил турнирную таблицу РПЛ. В 12-м туре ЦСКА на своём поле примет «Ростов».

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