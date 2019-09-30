Премьер-министр Индии выразил восхищение теннисистом Медведевым

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что российский теннисист Даниил Медведев завоевал его сердце скромностью и простотой.

Даниил Медведев уступил со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6 испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю в финале US Open 8 сентября. Премьер-министр Индии заявил, что был «взбудоражен» речью Даниила Медведева после матча

«Это, безусловно, взбудоражило меня. Медведев сумел завоевать наши сердца скромностью и простотой. Это наивысшее проявление духа спортивного мастерства в прямом смысле этого слова», — заявил премьер-министр Моди в эфире «Mann Ki Baat».

Ранее Агасси высоко оценил игровые качества Медведева. 

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