Агасси высоко оценил игровые качества Медведева

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Титулованный американский теннисист Андре Агасси поделился мнением об игре россиянина Даниила Медведева.
Агасси высоко оценил игровые качества Медведева
  • РИА Новости

«Наверное, никогда раньше в теннисе не было игрока ростом 198 см, который так хорошо двигается. Он знает, когда надавить, когда добавить остроты в игру, и понимает, когда соперник может сам отдать победу. У него очень высокий теннисный IQ, хорошие навыки как в атаке, так и в обороне. Поэтому сейчас все за ним следят», — приводит слова восьмикратного победителя турниров Большого шлема и олимпийского чемпиона Tennis 365.

23-летний россиянин, занимающий по состоянию на 23 сентября четвёртое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, в нынешнем сезоне выиграл три турнира и ещё в пяти дошёл до финала, в том числе на US Open.

Ранее сообщалось, что Ник Кирьос получил условную дисквалификацию с испытательным сроком за поведение в матче с Кареном Хачановым.

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