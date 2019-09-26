Кирьос получил условную дисквалификацию с испытательным сроком за поведение в матче с Хачановым

Теннисист Кирьос получил условную дисквалификацию на 16 недель с испытательным сроком в полгода за неспортивное поведение в матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Цинциннати.

Как сообщает официальный сайт АТР, австралиец Ник Кирьос получил 16 недель дисквалификации с испытательным сроком в полгода за поведение в матче турнира в Цинциннати с Кареном Хачановым. Также спортсмену назначены $25 тыс. штрафа условно.

Во время матча Кирьос неоднократно вступал в перепалку с рефери, называл его картошкой и плевался в сторону вышки. После матча австралиец отказался пожать руку судье.

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