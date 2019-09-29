«Питтсбург» проиграл «Баффало» в предсезонном матче, Кросби получил травму

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«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Питтсбург» проиграл «Баффало» в предсезонном матче, Кросби получил травму
  • globallookpress.com
  • © Jeanine Leech/Icon Sportswire

Встреча, исход которой решался в серии буллитов, завершилась со счётом 3:2.

Уже на старте первого периода форвард и капитан «Пингвинз» Сидни Кросби получил повреждение и больше не выходил на лёд.

В основное время за «Питтсбург» забили Патрик Хёрнквист и Брайан Раст. Евгений Малкин не записал в свой актив результативных действий.

В составе «Баффало» отличились Марко Сканделла и Земгус Гиргенсонс, а победный бросок в серии буллитов исполнил Кейси Миттельштадт.

Ранее сообщалось, что буллит Александра Радулова принёс «Далласу» победу над «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ.

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