«Питтсбург» проиграл «Баффало» в предсезонном матче, Кросби получил травму
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Встреча, исход которой решался в серии буллитов, завершилась со счётом 3:2.
Уже на старте первого периода форвард и капитан «Пингвинз» Сидни Кросби получил повреждение и больше не выходил на лёд.
В основное время за «Питтсбург» забили Патрик Хёрнквист и Брайан Раст. Евгений Малкин не записал в свой актив результативных действий.
В составе «Баффало» отличились Марко Сканделла и Земгус Гиргенсонс, а победный бросок в серии буллитов исполнил Кейси Миттельштадт.
Ранее сообщалось, что буллит Александра Радулова принёс «Далласу» победу над «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ.