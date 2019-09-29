Буллит Радулова принёс «Далласу» победу над «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ

«Даллас Старз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, исход которой решался в серии буллитов, завершилась со счётом 4:3.

В основное время за «Даллас» забили Тайлер Сегин, Джо Павелски и Джейми Бенн. В составе «Колорадо» отличились Назем Кадри, Андре Бураковски и Йоонас Донской.

В серии буллитов победу «Старз» принёс бросок российского форварда Александра Радулова.

Ранее сообщалось, что шайба Наместникова не спасла «Рейнджерс» от поражения в предсезонном матче НХЛ с «Айлендерс».