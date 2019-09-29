Впервые в истории ямайский спортсмен выиграл ЧМ по лёгкой атлетике в небеговой дисциплине

Ямаец Таджей Гейл, специализирующийся на прыжках в длину, стал первым представителем своей страны, завоевавшим золотую медаль чемпионата мира по лёгкой атлетике в небеговой дисциплине.

Об этом сообщает официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

На чемпионате мира в катарской Дохе 23-летний Гейл опередил всех соперников, в том числе и действующего олимпийского чемпиона из США Джеффа Хендерсона, установив личный рекорд и показав лучший результат сезона в мире — 8,69 метра.

Ранее сообщалось, что испанский ходок установил рекорд ЧМ по лёгкой атлетике, выйдя на старт в 49 лет.