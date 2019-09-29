Испанский ходок установил рекорд ЧМ по лёгкой атлетике, выйдя на старт в 49 лет

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Испанец Хесус Анхель Гарсия, специализирующийся на спортивной ходьбе, стал самым возрастным участником чемпионатов мира по лёгкой атлетике за всю историю их проведения.
Испанский ходок установил рекорд ЧМ по лёгкой атлетике, выйдя на старт в 49 лет
  • © Luo Huanhuan/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

На старт соревнований на дистанции 50 км на чемпионате мира 2019 года, который проходит в катарской Дохе, Гарсия вышел в возрасте 49 лет. Для испанского спортсмена нынешнее первенство планеты 13-е в профессиональной карьере, что также является рекордом турнира.

За свою карьеру Гарсия завоевал четыре медали чемпионатов мира по лёгкой атлетике: одну золотую и три серебряные.

Ранее сообщалось, что сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4 х 400 метров на ЧМ в Дохе.

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