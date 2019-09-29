Испанский ходок установил рекорд ЧМ по лёгкой атлетике, выйдя на старт в 49 лет
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Об этом сообщает РИА Новости.
На старт соревнований на дистанции 50 км на чемпионате мира 2019 года, который проходит в катарской Дохе, Гарсия вышел в возрасте 49 лет. Для испанского спортсмена нынешнее первенство планеты 13-е в профессиональной карьере, что также является рекордом турнира.
За свою карьеру Гарсия завоевал четыре медали чемпионатов мира по лёгкой атлетике: одну золотую и три серебряные.
Ранее сообщалось, что сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4 х 400 метров на ЧМ в Дохе.