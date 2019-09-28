Шарапова опубликовала совместное фото с Сафиным

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фото с бывшей первой ракеткой мира в мужском одиночном разряде — Маратом Сафиным.

Фотография была выложена в Twitter Шараповой.

«Собрались новое и старое (старшее) поколения», — подписала фото спортсменка.

В этом сезоне Шарапова, которая является пятикратной победительницей турниров Большого шлема, провела всего 15 матчей. На данный момент она занимает 132-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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