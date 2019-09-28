Шарапова опубликовала совместное фото с Сафиным
- Reuters
Фотография была выложена в Twitter Шараповой.
«Собрались новое и старое (старшее) поколения», — подписала фото спортсменка.
В этом сезоне Шарапова, которая является пятикратной победительницей турниров Большого шлема, провела всего 15 матчей. На данный момент она занимает 132-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее Кузнецова, Кудерметова и Блинкова узнали соперниц по первому кругу турнира WTA в Пекине.
The new and old(Er😆) generations coming together in 🇮🇹 pic.twitter.com/9dFYnwPjxK— Maria Sharapova (@MariaSharapova) September 27, 2019