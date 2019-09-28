Кузнецова, Кудерметова и Блинкова узнали соперниц по первому кругу турнира WTA в Пекине

Трое россиянок узнали своих первых оппонентов на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

В первом раунде турнира Кузнецова сыграет с американкой Кристиной Макхэйл. Кудерметова встретится с ещё одной представительницей США, Бернардой Перой. А победительница квалификации Анна Блинкова померяется силами с Юлией Путивцевой из Казахстана.

Турнир в столице Китая пройдёт с 28 сентября по 6 октября. Действующим победителем турнира является Каролин Возняцки из Дании.

Ранее сообщалось, что Блинкова обыграла Дияс и вышла в основную сетку турнира WTA в Пекине.