Блинкова обыграла Дияс и вышла в основную сетку турнира WTA в Пекине
Россиянка Анна Блинкова в финале квалификации турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс.
- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу россиянки. Матч продолжался 1 час и 34 минуты.
Соперница Блинковой по матчу первого круга турнира в Пекине будет определена позднее.
Ранее Потапова уступила Дэвис в квалификации турнира WTA в Пекине.
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