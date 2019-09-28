Блинкова обыграла Дияс и вышла в основную сетку турнира WTA в Пекине

Россиянка Анна Блинкова в финале квалификации турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу россиянки. Матч продолжался 1 час и 34 минуты.

Соперница Блинковой по матчу первого круга турнира в Пекине будет определена позднее.

Ранее Потапова уступила Дэвис в квалификации турнира WTA в Пекине.