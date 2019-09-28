Трабукки выразил надежду, что Гаттузо задержится в России
- Reuters
«С возвращением в Россию, мистер! Надеюсь, в этот раз вы задержитесь здесь», — написал Трабукки в своём Twitter.
Последним местом работы Гаттузо был «Милан», который он возглавлял с 2017 по 2018 год и который под его руководством занял пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А и не сумел выйти в Лигу чемпионов.
В качестве тренера он также работал в швейцарском «Сьоне», греческом ОФИ, а также итальянских «Палермо» и «Пизе».
Ранее сообщалось, что Гаттузо ищет работу в одном из российских клубов.