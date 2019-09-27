СМИ: Гаттузо ищет работу в одном из российских клубов

Итальянский футбольный тренер Дженнаро Гаттузо прибыл в Россию с целью поиска нового клуба.

Как сообщает «Чемпионат», 41-летний специалист прилетел в Москву, чтобы найти работу в каком-нибудь российском клубе.

Предыдущим местом работы Гаттузо был «Милан», который он возглавлял с 2017 по 2018 год и который под его руководством занял пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А и не сумел выйти в Лигу чемпионов.

В качестве тренера он также работал в швейцарском «Сьоне», греческом ОФИ, а также итальянских «Палермо» и «Пизе».

Ранее сообщалось, что переговоры Павла Мамаева с «Динамо» под угрозой срыва.