Сенников объяснил, почему Алексей Миранчук хочет перейти в «Зенит»

Бывший защитник «Локомотива» и двукратный чемпион России в составе команды Дмитрий Сенников рассказал, почему Алексей Миранчук может перейти в «Зенит».

«Футбольный век короток. Если «Зенит» действительно готов потратиться на Миранчука, то смысл в этом, возможно, и есть. Да, в «Локомотиве» оба брата развиваются. При таком раскладе, наверное, оптимальным вариантом для них было бы остаться на месте и пытаться пробиться в Европу, но Питер — это, как ни крути, повышение статуса и зарплаты», ― рассказал Сенников в разговоре с RT.

Ранее в СМИ появилась информация, что Алексей Миранчук будет готов сыграть с «Зенитом».