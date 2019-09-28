Сенников объяснил, почему Алексей Миранчук хочет перейти в «Зенит»

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Бывший защитник «Локомотива» и двукратный чемпион России в составе команды Дмитрий Сенников рассказал, почему Алексей Миранчук может перейти в «Зенит».
Сенников объяснил, почему Алексей Миранчук хочет перейти в «Зенит»
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«Футбольный век короток. Если «Зенит» действительно готов потратиться на Миранчука, то смысл в этом, возможно, и есть. Да, в «Локомотиве» оба брата развиваются. При таком раскладе, наверное, оптимальным вариантом для них было бы остаться на месте и пытаться пробиться в Европу, но Питер — это, как ни крути, повышение статуса и зарплаты», ― рассказал Сенников в разговоре с RT.

Ранее в СМИ появилась информация, что Алексей Миранчук будет готов сыграть с «Зенитом». 

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