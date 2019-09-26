СМИ: Алексей Миранчук будет готов сыграть с «Зенитом»
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- РИА Новости
Как сообщает Sport24, футболист «Локомотива» Алексей Миранчук успеет восстановиться после травмы к поединку 11-го тура РПЛ с «Зенитом».
В текущем сезоне полузащитник железнодорожников провёл восемь матчей в чемпионате России, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Футболист получил травму 31 августа в матче РПЛ с «Ростовом» (1:2).
Встреча «Локомотив» — «Зенит» состоится 28 сентября и начнётся в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» по пенальти уступил «Балтике» в 1/16 финала Кубка России.