СМИ: Алексей Миранчук будет готов сыграть с «Зенитом»

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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук сможет принять участие в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
СМИ: Алексей Миранчук будет готов сыграть с «Зенитом»
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, футболист «Локомотива» Алексей Миранчук успеет восстановиться после травмы к поединку 11-го тура РПЛ с «Зенитом».

В текущем сезоне полузащитник железнодорожников провёл восемь матчей в чемпионате России, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Футболист получил травму 31 августа в матче РПЛ с «Ростовом» (1:2).

Встреча «Локомотив» — «Зенит» состоится 28 сентября и начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» по пенальти уступил «Балтике» в 1/16 финала Кубка России.

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