Экс-тренер «Краснодара» рассказал, почему Галицкий не увольняет Мусаева

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев в преддверии матча 11-го тура РПЛ с «Арсеналом» выразил мнение, что владелец «быков» Сергей Галицкий с пониманием относится к процессам, происходящим в команде.

«Играть с туляками будет очень сложно, особенно с настроем «всё или ничего», с которым на поле выйдут хозяева. Но никакой революции, как бы ни сыграл «Краснодар», ждать не стоит. Я знаю Сергея Галицкого: каким бы ни был результат матча с «Арсеналом», он не будет дёргаться, ведь понимает, что Мурад Мусаев — всё ещё молодой парень, который набивает шишки. Максимум, что ему грозит, — это долгий разговор с объяснением ситуации. Сам проходил через это, знаю, как чутко владелец клуба следит за всем, что происходит, и как переживает за результат», ― подчеркнул Ташуев в беседе с RT.

Ранее старший тренер «Краснодара» Мусаев подверг критике работу судейской бригады на матче с ЦСКА.