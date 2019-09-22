Мусаев раскритиковал арбитров матча с ЦСКА за неназначенный пенальти

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что судейская бригада матча с ЦСКА, который завершился со счётом 2:3, не разобралась в одном из эпизодов с участием форварда «быков» Маркусом Бергом.

«К VAR огромные претензии. Момент с Бергом — вся страна увидела, что там был пенальти. А Безбородов и Вилков даже не посмотрели. Дивеев коленом бьёт его и не даёт забить, а Безбородов даже не пошёл посмотреть. Было две сорванных атаки, но не было карточек. Сулейманов был в хорошей ситуации, но это не карточка. Зато мне дали. Молчу уже про Ахметова, для наших футболистов это было бы удаление», — цитирует Мусаева Sport24.

Также тренер «Краснодара» заявил, что не видит смысла общаться с судьями, так как итоговый результат изменить нельзя.

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