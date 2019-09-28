Виллаш-Боаш: «Марсель» был бы идеальным вариантом для Кокорина

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что мог бы взять к себе в команду российского нападающего Александра Кокорина, однако допускает, что у него могут быть проблемы с выездом за пределы страны в связи с пребыванием под стражей.

«Пока вы не скажете мне, что Криштиану Роналду стал свободным агентом, у нас в распоряжении остаётся лишь Хатем Бен Арфа. Есть ещё мой друг Александр Кокорин, только что вышедший из тюрьмы. «Марсель» был бы идеальным вариантом для него, но, боюсь, ему нельзя покидать пределы России», — приводит слова Виллаша-Боаша bfmtv.com.

Португальский наставник и российский футболист работали вместе в 2016 году в санкт-петербургском «Зените». Александр Кокорин 17 сентября покинул ИК №4 города Алексеевка по условно-досрочному освобождению. Футболист был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, как Кокорин и Мамаев пытаются вернуться в большой футбол.