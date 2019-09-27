Экс-футболист ЦСКА Хонда попросил МЮ пригласить его в команду

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда обратился к английскому футбольному клубу «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед», сделайте мне предложение. Мне не нужны деньги, но мне нужно играть в отличной команде с отличными партнёрами по команде!» — написал Хонда в Twitter.

33-летний японец на данный момент является свободным агентом, при том что возглавляет сборную Камбоджи.

Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год, после чего перешёл в итальянский «Милан». После ухода из россонери в 2017 году он также играл за мексиканскую «Пачуку» и австралийский «Мельбурн Виктори».

Ранее сообщалось, что футболист МЮ Поль Погба хочет зарабатывать в «Ювентусе» больше Роналду.

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