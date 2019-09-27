Россиянин Махачев сообщил, что подписал новый контракт с UFC

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Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев рассказал о подписании нового соглашения с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) на улучшенных условиях.
Россиянин Махачев сообщил, что подписал новый контракт с UFC
  • © Mike Lawrie / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«Буквально на днях подписал новый контракт с UFC. Он рассчитан на четыре боя. Конечно, на улучшенных условиях, даже не думал, что столько дадут», — приводит слова спортсмена BOSTANOF MMA.

Он не стал озвучивать сумму соглашения, но отметил, что теперь он может зарабатывать, в то время как раньше почти все деньги уходили на подготовку, тренировки в зале и выплаты менеджерам.

«Суммы, которые боец получает на руки, всегда отличаются от тех, что дают в СМИ», — добавил Махачев.

На счету Махачева 19 боёв в MMA и восемь — конкретно в UFC. В последнем поединке он победил бразильца Дави Рамоса. Всего за карьеру Махачев выиграл 18 боёв и потерпел одно поражение.

Ранее UFC представил официальный постер турнира в Москве.

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