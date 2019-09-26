UFC представил официальный постер турнира в Москве

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал турнир UFC Fight Night в Москве, главным поединком которого станет бой между бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Джуниором Дос Сантосом и Александром Волковым.
UFC представил официальный постер турнира в Москве
  • AFP
  • © Jared C. Tilton / Getty Images

UFC представил официальный постер турнира, который состоится 9 ноября. На нём изображены Дос Сантос и Волков, а также Забит Магомедшарипов и Келвин Каттар.

Ранее сообщалось, что Валентина Шевченко обошла Конора Макгрегора в рейтинге UFC.

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