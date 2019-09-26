UFC представил официальный постер турнира в Москве

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал турнир UFC Fight Night в Москве, главным поединком которого станет бой между бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Джуниором Дос Сантосом и Александром Волковым.

AFP

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UFC представил официальный постер турнира, который состоится 9 ноября. На нём изображены Дос Сантос и Волков, а также Забит Магомедшарипов и Келвин Каттар. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ufc (@ufc) 26 Сен 2019 в 9:54 PDT Ранее сообщалось, что Валентина Шевченко обошла Конора Макгрегора в рейтинге UFC.