UFC представил официальный постер турнира в Москве
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) анонсировал турнир UFC Fight Night в Москве, главным поединком которого станет бой между бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Джуниором Дос Сантосом и Александром Волковым.
- AFP
- © Jared C. Tilton / Getty Images
UFC представил официальный постер турнира, который состоится 9 ноября. На нём изображены Дос Сантос и Волков, а также Забит Магомедшарипов и Келвин Каттар.
Ранее сообщалось, что Валентина Шевченко обошла Конора Макгрегора в рейтинге UFC.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»