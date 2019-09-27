РФС смягчил наказание «Зениту» за инцидент с фанатами и ОМОНом
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба РФС, наказание в виде условного проведения одного домашнего матча без зрителей были заменено на условное закрытие секторов D101-D111 на домашней игре команды.
Матч «Зенит» — «Краснодар», прошедший вечером 3 августа, завершился со счётом 1:1. По итогу полиция задержала нескольких болельщиков за нанесение травм сотрудникам ОМОНа.
Ранее сообщалось, что в РФС считают недопустимыми меры по отношению к фанатам на матче КАМАЗ — «Спартак».