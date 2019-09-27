РФС смягчил наказание «Зениту» за инцидент с фанатами и ОМОНом

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) удовлетворил жалобу санкт-петербургского «Зенита» на решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) по инциденту с болельщиками клуба и ОМОНом, произошедшему в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Как сообщает пресс-служба РФС, наказание в виде условного проведения одного домашнего матча без зрителей были заменено на условное закрытие секторов D101-D111 на домашней игре команды.

Матч «Зенит» — «Краснодар», прошедший вечером 3 августа, завершился со счётом 1:1. По итогу полиция задержала нескольких болельщиков за нанесение травм сотрудникам ОМОНа.

Ранее сообщалось, что в РФС считают недопустимыми меры по отношению к фанатам на матче КАМАЗ — «Спартак».