В РФС считают недопустимыми меры по отношению к фанатам на матче КАМАЗ — «Спартак»

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников прокомментировал ситуацию с болельщиками московского «Спартака» во время матча 1/16 финала Кубка России с клубом «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

«Если говорить о позиции РФС, то мы считаем, что такие меры ограничения для болельщиков являются недопустимыми нарушениями требований безопасности, даже если они были согласованы клубами», — приводит слова Мельникова ТАСС.

Он отметил, что РФС не получал каких либо нареканий по данному матчу, однако Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит данный вопрос на ближайшем заседании.

«Футбол — для болельщиков, они вели себя уважительно на матче, никаких серьёзных инцидентов не зафиксировано», — добавил функционер.

«Спартак» одержал победу над КАМАЗом со счётом 2:1 и вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что «Спартак» отреагировал на ситуацию с фанатами на матче Кубка России.