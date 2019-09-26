В РФС считают недопустимыми меры по отношению к фанатам на матче КАМАЗ — «Спартак»

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Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников прокомментировал ситуацию с болельщиками московского «Спартака» во время матча 1/16 финала Кубка России с клубом «КАМАЗ» из Набережных Челнов.
В РФС считают недопустимыми меры по отношению к фанатам на матче КАМАЗ — «Спартак»
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Если говорить о позиции РФС, то мы считаем, что такие меры ограничения для болельщиков являются недопустимыми нарушениями требований безопасности, даже если они были согласованы клубами», — приводит слова Мельникова ТАСС.

Он отметил, что РФС не получал каких либо нареканий по данному матчу, однако Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит данный вопрос на ближайшем заседании.

«Футбол — для болельщиков, они вели себя уважительно на матче, никаких серьёзных инцидентов не зафиксировано», — добавил функционер.

«Спартак» одержал победу над КАМАЗом со счётом 2:1 и вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что «Спартак» отреагировал на ситуацию с фанатами на матче Кубка России.

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