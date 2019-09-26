«Спартак» отреагировал на ситуацию с фанатами на матче Кубка России

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Московский «Спартак» выступил с заявлением относительно ситуации с болельщиками команды во время матча 1/16 финала Кубка России с клубом «КАМАЗ».
«Спартак» отреагировал на ситуацию с фанатами на матче Кубка России
  • © Юлия Честнова
  • РИА Новости

«Спартак» был уведомлен о порядке входа-выхода болельщиков нашей команды на гостевой трибуне стадиона «КАМАЗ». Об этом организаторы матча уведомили представителей клуба на предматчевом совещании, которое состоялось утром в день игры», — говорится в заявлении клуба, текст которого передаёт «Чемпионат».

«Спартак» одержал победу над КАМАЗом со счётом 2:1 и вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что КАМАЗ выступил с заявлением по ситуации с фанатами «Спартака».

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