КАМАЗ выступил с заявлением по ситуации с фанатами «Спартака»

Футбольный клуб «КАМАЗ» выступил с заявлением относительно ситуации с болельщиками московского «Спартака» во время матча 1/16 финала Кубка России.

«Перед началом матча сектор, предназначенный для размещения болельщиков «Спартака», был укреплён дополнительными ограждениями с установкой четырёх дверей на входах в сектор. С начала матча двери сектора контролировались контролёрами-распределителями матча и держались закрытыми на защёлки замков. Вход на трибуны для болельщиков и выход к точкам питания и местам общественного пользования осуществлялся в полном объёме без каких-либо ограничений. Выход с трибуны болельщиками не ограничивался, что подтверждается видеозаписями камер наблюдения», — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что контролёр, закрывший дверь №3 на ключ до начала матча, сразу же получил от службы безопасности стадиона распоряжение открыть замок и держать дверь закрытой только на язычок замка, не препятствуя выходу болельщиков.

«Двери ограждения закрывались на защёлки с целью предотвращения массового неконтролируемого выхода болельщиков на полосу между трибунами и ограждением поля», — пояснили в клубе.

«Спартак» одержал победу над КАМАЗом со счётом 2:1 и вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что фанатов «Спартака» заперли на трибуне во время матча Кубка России с КАМАЗом.