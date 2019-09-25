Во Всероссийском объединении болельщиков прокомментировали ситуацию с Хохловым

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Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера московского «Динамо» Дмитрия Хохлова.
Во Всероссийском объединении болельщиков прокомментировали ситуацию с Хохловым
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Болельщики, как всегда, на эмоциях, недовольны, считают, что Хохлов не справился и должен уйти», — заявил Шпрыгин.

По его словам, нужно прекратить все спекуляции и понять, что с командой невозможно сделать чудеса.

Как пояснил Шпрыгин, можно спорить, целесообразны ли были те или иные трансферы в летнее окно, но в итоге есть тот набор игроков, который есть.

«А насчёт того, что в «Динамо» кризис: считаю, нет никакого кризиса», — добавил он.

Ранее «Динамо» выступило с заявлением по Хохлову.

Бывший главный тренер «Амкара», «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев в беседе с ФАН оценил победу московского «Локомотива» над леверкузенским «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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