Во Всероссийском объединении болельщиков прокомментировали ситуацию с Хохловым
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- РИА Новости
«Болельщики, как всегда, на эмоциях, недовольны, считают, что Хохлов не справился и должен уйти», — заявил Шпрыгин.
По его словам, нужно прекратить все спекуляции и понять, что с командой невозможно сделать чудеса.
Как пояснил Шпрыгин, можно спорить, целесообразны ли были те или иные трансферы в летнее окно, но в итоге есть тот набор игроков, который есть.
«А насчёт того, что в «Динамо» кризис: считаю, нет никакого кризиса», — добавил он.
Ранее «Динамо» выступило с заявлением по Хохлову.
Бывший главный тренер «Амкара», «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев в беседе с ФАН оценил победу московского «Локомотива» над леверкузенским «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.