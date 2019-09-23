«Динамо» выступило с заявлением по Хохлову

Московский футбольный клуб «Динамо» выступил с официальным заявлением относительно будущего в команде главного тренера Дмитрия Хохлова.

«В связи с большим количеством слухов, домыслов и ничем не подтверждённой информации вокруг клуба считаем необходимым официально заявить о том, что до зимней паузы в чемпионате страны работу с командой продолжит Дмитрий Хохлов», — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что клуб не намерен отправлять специалиста в отставку и вести переговоры с потенциальными кандидатами на его должность.

«После матча с «Сочи» у всех было много негативных эмоций. Сегодня мы ещё раз спокойно и детально обсудили с Дмитрием Валерьевичем актуальные проблемы. Исправить ситуацию можно, для этого есть все возможности. Но только общими усилиями. С доверием друг к другу и верой в собственные силы», — заявили в клубе.

43-летний специалист возглавляет «Динамо» с 2017 года. В нынешнем сезоне его команда по итогам десяти туров набрала десять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее СМИ назвали вероятного сменщика Хохлова в «Динамо».