СМИ назвали вероятного сменщика Хохлова в «Динамо»

Новым главным тренером московского «Динамо» в случае ухода Дмитрия Хохлова может стать наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов.

Как сообщает «Чемпионат», в случае ухода Дмитрия Хохлова с поста главного тренера «Динамо» клуб может назначить наставником команды Михаила Галактионова. В настоящий момент специалист возглавляет молодёжную сборную России.

После десяти туров «Динамо» занимает 11-ю строку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея десять набранных очков.

Ранее голкипер «Динамо» заявил, что Хохлов про отставку в раздевалке не говорил.