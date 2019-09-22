СМИ назвали вероятного сменщика Хохлова в «Динамо»

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Новым главным тренером московского «Динамо» в случае ухода Дмитрия Хохлова может стать наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов.
СМИ назвали вероятного сменщика Хохлова в «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Как сообщает «Чемпионат», в случае ухода Дмитрия Хохлова с поста главного тренера «Динамо» клуб может назначить наставником команды Михаила Галактионова. В настоящий момент специалист возглавляет молодёжную сборную России.

После десяти туров «Динамо» занимает 11-ю строку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея десять набранных очков.

Ранее голкипер «Динамо» заявил, что Хохлов про отставку в раздевалке не говорил.

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