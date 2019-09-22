Голкипер «Динамо»: Хохлов про отставку в раздевалке не говорил

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Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о возможной отставке тренера после поражения команды от «Сочи» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голкипер «Динамо»: Хохлов про отставку в раздевалке не говорил
  • РИА Новости

«Тренер про отставку в раздевалке не говорил, виноват каждый игрок. Я бы хотел, чтобы Дмитрий Валерьевич продолжал работать, я давно работаю с этим тренерским штабом. Мне нравится их работа», — приводит слова Лещука ТАСС.

Он отметил, что не является сторонником поиска виновных в поражении.

«Виноват каждый игрок на своей позиции, я в этой игре не выручал, пропустил три гола. Неважно, мои они или не мои, но они есть, и у каждого игрока есть свои ошибки. Хохлов сказал, что так играть нельзя, это никуда не годится, нужно выходить и биться», — добавил голкипер.

«Динамо» на своём поле проиграло «Сочи» со счётом 3:2, пропустив решающий мяч на 90-й минуте.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Хохлов ответил на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера «Динамо».

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