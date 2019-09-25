Футболистам «Мордовии» пять месяцев не платят зарплату

Защитник «Мордовии» Евгений Ятченко рассказал о финансовых проблемах в клубе.

«Нам уже пять месяцев не платят деньги. До этого было то же самое. В прошлом сезоне, правда, никогда долг по зарплате не доходил до пяти месяцев. Было три-четыре, но дольше не задерживали. У нас была надежда, что в этом сезоне всё изменится, но ничего такого, как вы поняли, не происходит», — приводит слова Ятченко News.ru.

«Мордовия» в 1/16 финала Кубка России встретится с «Ростовом». Матч пройдёт 25 сентября. Начало встречи — в 18:30 мск.

Ранее РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков из-за долга по премиальным выплатам.